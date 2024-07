Fahrradfahrer wird von Auto erfasst - schwere Verletzungen

Hilpoltstein (dpa) - Ein Rennradfahrer ist von einem Auto in Hilpoltstein südlich von Nürnberg erfasst und schwer verletzt worden. Der Notarzt habe bei dem 54 Jahre alten Mann aus Hessen am Samstag Lebensgefahr nicht ausschließen können, teilte die Polizei mit. Eine Autofahrerin hat nach den Angaben den entgegenkommenden Radfahrer beim Einfahren von der Staatsstraße zur Straßeneinmündung in einen Ortsteil von Hilpoltstein übersehen.