Radfahrer von Auto erfasst - schwer verletzt

Babenhausen (dpa/lhe) - Ein Radfahrer ist bei Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) vom Auto eines betrunkenen Fahrers erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Autofahrer den 69-Jährigen, der vor ihm am rechten Rand der Bundesstraße fuhr, übersehen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten demnach in ein Krankenhaus. Er schwebe nicht in Lebensgefahr.