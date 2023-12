Kind bei Unfall verletzt, Autofahrer angegriffen

Breuberg (dpa/lhe) - In Breuberg (Odenwaldkreis) ist ein neun Jahre altes Kind von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Fahrer der Wagens wurde daraufhin angegriffen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Das Kind war demnach gegen 23.00 Uhr am Freitagabend mit seiner Familie zu Fuß unterwegs, als es hinter einem an der Straße geparkten Wagen auf die Straße sprang und von dem Auto eines 22-Jährigen erfasst wurde. Das verletzte Kind wurde den Angaben zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall sei der Fahrer aus der Personengruppe heraus sowie von einer Passantin angegriffen worden. Die Täter erwarte nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.