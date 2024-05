Brand in Einfamilienhaus in Breuberg

Breuberg (dpa/lhe) – In Breuberg (Odenwaldkreis) ist es in der Nacht auf Freitag zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, brach der Brand in der Küche des Hauses aus. Ein 61 Jahre alter Bewohner und eine 60 Jahre alte Bewohnerin retteten sich demnach ins Freie und blieben unverletzt. Feuerwehren aus mehreren Städten bekämpften den Brand mit 70 Einsatzkräften. Das Obergeschoss und der Dachstuhl brannten den Angaben zufolge vollständig aus, es bestand Einsturzgefahr für das Gebäude.