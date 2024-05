Brand in Mörlenbacher Einfamilienhaus

In der Nacht zum Samstag, gegen 0.15 ist die Feuerwehr Mörlenbach zu einem Brand in der Wehrstraße gerufen worden. In der Küche des Einfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte sich eine der zwei Bewohner bereits eigenständig aus dem Haus befreit. Ein Mann musste von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung erlitt er eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.