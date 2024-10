Feuerwehr Mörlenbach löscht Brand in Gartenhütte

Bei einem Brand einer Gartenhütte in der Straße „Jungviehweide“ musste die Freiwillige Feuerwehr Mörlenbach am Freitagnachmittag eingreifen. Als die Einsatzkräfte kurz nach der Alarmierung am Brandort eintrafen, stand die Gartenhütte bereits in Flammen. „Wir haben dann mit der Bekämpfung des Feuers begonnen und eine Riegelstellung aufgebaut, um das Überspringen auf weitere Gebäude zu verhindern“, berichtete Gemeindebrandinspektor Robert Gölz im Gespräch mit WNOZ. Davon bedroht war das Wohnhaus und eine weitere Hütte, aber auch ein sich in der Nähe befindlicher Gastank.