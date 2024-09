Mit einem Schrecken davongekommen sind die Anwohner eines Grundstücks an der Ecke Kolpingstraße und Robert-Koch-Straße in Fürth, als dort am Mittwochnachmittag eine Hecke in Brand geriet. Nachdem diese Feuer gefangen hatte, stand sie auf einer Länge von gut 30 Metern in Flammen, die zudem für eine starke Rauchentwicklung sorgten.