Küchenbrand in Einfamilienhaus: Zwei Verletzte

Brombachtal (dpa/lhe) - Bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Brombachtal im Odenwaldkreis sind zwei Menschen verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe sich aufgrund eines technischen Defektes ein Staubsauger entzündet, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Das Feuer habe sich daraufhin in der Küche ausgebreitet. Die beiden Bewohner alarmierten am späten Mittwochabend die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Die Bewohner wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.