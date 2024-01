Schwelbrand in Einfamilienhaus: Bewohner tot aufgefunden

Weilmünster (dpa/lhe) - Nach einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus in Weilmünster ist der Bewohner tot in der Küche gefunden worden. Das Feuer sei offenbar vom Herd ausgegangen, teilte die Polizei in Wiesbaden am Freitag mit. Das komplette Haus sei am Donnerstagvormittag verrußt gewesen, Brandgase hätten sich ausgebreitet. Eine Fremdeinwirkung als Todesursache sei nach den bisherigen Erkenntnissen auszuschließen.