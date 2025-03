Leimen (dpa/lsw) - Bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Die 73-jährige Bewohnerin konnte das Haus in Leimen am Freitag rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Brandursache sei Fett gewesen, das sich beim Kochen entzündet habe.