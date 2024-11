Radfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt

Rüdesheim (dpa/lhe) - Ein 27-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 42 bei Rüdesheim am Rhein schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 52-jähriger Autofahrer am Samstagabend mutmaßlich den Radfahrer vor ihm und fuhr den 27-Jährigen an. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Polizei stand der Autofahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein erster Atemalkoholtest habe einen Wert von rund 1,8 Promille ergeben.