Fahrradfahrer von Auto erfasst: 14-Jähriger stirbt

Wabern (dpa/lhe) - Ein 14 Jahre alter Fahrradfahrer ist im Schwalm-Eder-Kreis von einem Auto erfasst worden und gestorben. Ein 42-Jähriger sei mit seinem Auto zwischen Wabern-Uttershausen und Borken-Lendorf unterwegs gewesen, als es am Freitag zu dem Unfall gekommen sei, teilte die Polizei am Abend mit. Demnach fuhren der 14-Jährige und zwei weitere Fahrradfahrer auf einem Feldweg, der die Landstraße kreuzte. Der 14-Jährige sei vom Rad geschleudert worden und gegen ein Verkehrsschild geprallt, hieß es. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.