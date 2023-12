Herborn (dpa/lhe) - Bei einem Gewerbepark bei Herborn ist ein Mann mit einem Laster zusammengeprallt und tödlich verletzt worden. Der 67-jährige Fußgänger erlitt nach dem Unfall am Montagmorgen so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort starb, wie die Polizei mitteilte. Der 47-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.