Kleintransporter fährt auf Laster auf - ein Mensch stirbt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Mensch ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt am Main gestorben. Ein Kleintransporter ist am frühen Donnerstagabend auf einen auf dem Standstreifen abgestellten Laster aufgefahren, sagte ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Freitagmorgen. Dann sei auf den Sprinter ein zweiter Wagen aufgefahren. Ein in dem Kleintransporter sitzender Mensch sei verstorben - ob es sich dabei um dessen Fahrerin oder den Fahrer handelte, war zunächst unklar.