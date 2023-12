A7 Richtung Kassel nach Lkw-Unfall teilgesperrt

Neuenstein (dpa/lhe) - Die A7 bei Neuenstein (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) ist nach ein Unfall mit einem Sattelzug teilweise gesperrt worden. Derzeit sei in Fahrtrichtung Kassel nur ein Streifen befahrbar, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Während der Bergungsmaßnahmen in der Nacht zum Samstag hatte sich der Verkehr an der Unfallstelle auf etwa drei Kilometer gestaut.