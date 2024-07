A66 nach Lkw-Unfall in Richtung Frankfurt voll gesperrt

Fulda (dpa/lhe) - Weil ein Lkw-Anhänger umkippte, ist die Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen Fulda und Neuhof voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, kippte lediglich der Anhänger des Lkws um, das Führerhaus blieb aufrecht stehen. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. In dem Anhänger wurden Lebensmittel transportiert. Zur Ursache des Unfalls und zur Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt. Die Bergung des Anhängers dauerte an.