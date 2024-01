A66 nach Unfall mit Lkw Richtung Norden weiter gesperrt

Fulda (dpa/lhe) - Nach einem tödlichen Lkw-Unfall am Mittwochnachmittag auf der A66 in Osthessen ist die Autobahn in Fahrtrichtung Norden auch am Morgen danach weiter gesperrt geblieben. Wie ein Sprecher der Polizei in Fulda am Donnerstagmorgen sagte, hat nun die Autobahnmeisterei die Reinigung der Fahrbahn übernommen. Diese müsse noch abwarten bis es hell ist, um sich einen Überblick zu verschaffen. Dann werde die Fahrbahn mit einem Spezialreinigungsfahrzeug vom Öl befreit. Die Sperrung wird laut Polizei noch bis zum Vormittag andauern, eine Umleitung ist eingerichtet.