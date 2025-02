Fulda (dpa/lhe) - Die A7 bei Fulda in Fahrtrichtung Norden bleibt aufgrund eines LKW-Unfalls voraussichtlich noch bis in die Mittagszeit gesperrt. Das Unfallfahrzeug hatte Lacke gelagert, nun wird die Fahrbahn gereinigt, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr wird aktuell an der Anschlussstelle Fulda Nord abgeleitet.