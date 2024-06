Sperrung auf A67 nach Unfall aufgehoben

Lorsch (dpa/lhe) - Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 67 bei Lorsch ist die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein 33-Jähriger bei dem Unfall verletzt. Sein Wagen hatte offenbar Feuer gefangen, nachdem er mit einem vor ihm fahrenden Lastwagen kollidiert war. Zeugen meldeten den Vorfall, der verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach knapp vier Stunden wurde die Sperrung der Autobahn am Montagnachmittag wieder aufgehoben, wie eine Polizeisprecherin sagte.