Autobahn 45 nach Unfall in Richtung Süden voll gesperrt

Ranstadt (dpa/lrs) - Weil nach einem Unfall ein Lkw geborgen werden muss, ist die Autobahn 45 bei Ranstadt in Fahrtrichtung Süden voraussichtlich noch bis in den späten Abend voll gesperrt. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Wölfersheim abgeleitet, teilte die Polizei mit. Ein Laster ist nach ersten Erkenntnissen am Morgen zunächst gegen die Mittelplanke gestoßen und daraufhin rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort ist er eine Böschung heruntergerutscht. Der Fahrer habe leichte Verletzungen erlitten.