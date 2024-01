Lastwagen mit Gefahrgut umgestürzt: Sperrung der A45

Limeshain (dpa/lhe) - Ein umgestürzter Lastwagen bei Limeshain (Wetteraukreis) hat am Freitag für eine Sperrung der A45 gesorgt. Der 46-jährige Fahrer des mit Gefahrguts beladenen Gespanns sei in der Nacht zum Freitag in Fahrtrichtung Gießen aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Morgen mit. Der Lastwagen habe die äußere Leitplanke durchbrochen und sei eine Böschung hinuntergestürzt. Der leicht verletzte Lkw-Fahrer habe sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien können.