Vollsperrung auf A3 nach Unfall mit Gefahrgut-Lkw aufgehoben

Brechen/ Limburg (dpa) - Nach einem Unfall mit einem Gefahrgut-Lastwagen fließt der Verkehr auf der Autobahn 3 in Hessen wieder. Die Aufräumarbeiten seien in der Nacht zum Donnerstag beendet worden, teilte die Polizei am Morgen mit. Der mit einem giftigen Gefahrstoff beladene Sattelzug war zwischen Bad Camberg und Limburg auf einen weiteren Lastwagen aufgefahren und zur Seite gekippt. Die Autobahn wurde nach dem Unfall am Mittwoch in beide Richtungen voll gesperrt.