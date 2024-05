Lkw fährt auf A9 in Unfallstelle: Ein Toter

Raguhn-Jeßnitz (dpa) - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 9 im Osten Sachsen-Anhalts in eine gesicherte Unfallstelle gefahren - ein Mensch ist dabei gestorben. Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer sowie eine 26 Jahre alte Polizistin, die an der Unfallstelle im Einsatz war, wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen Fahrer des Abschleppdienstes, der nach einem Unfall zur Stelle war. Wie der Mann genau zu Tode kam, muss nach Polizeiangaben noch ermittelt werden.