Lkw fährt nach medizinischem Notfall gegen Wand - Fahrer tot

Bad Soden (dpa/lhe) - Ein Lastwagenfahrer hat in den frühen Morgenstunden die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist noch an der Unfallstelle gestorben. Der 49-Jährige hatte auf der Fahrt durch Bad Soden (Main-Taunus-Kreis) einen medizinischen Notfall erlitten, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen kam von der Straße ab, durchbrach ein Hoftor und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Nachdem Feuerwehrleute den bewusstlosen Mann aus seinem Fahrzeug geholt hatten, versuchten sie noch, ihn zu reanimieren - ohne Erfolg.