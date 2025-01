Lkw-Unfall durch medizinischen Notfall

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 bei Burghaun (Landkreis Fulda) ist ein Sachschaden von 60.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 56-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt. Er verlor in der Nacht infolge eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr über die Standspur rechtsseitig in den Graben. Dabei kippte der Lkw auf die linke Seite und kam zum Stehen. Der Lkw-Fahrer konnte mit der Hilfe von Ersthelfern die Fahrkabine verlassen. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.