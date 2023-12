Rollstuhlfahrer stirbt nach Unfall mit Lkw auf Zebrastreifen

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Ein Mann im Rollstuhl ist in Bad Nauheim auf einem Zebrastreifen von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Der 87-Jährige starb am Mittwoch auf dem Weg ins Krankenhaus, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Er sei gerade von seiner Ehefrau über den Zebrastreifen geschoben worden, als der Lastwagen ihn erfasst habe. Der Lkw-Fahrer habe den Mann übersehen.