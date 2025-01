Fußgänger bei Unfall tödlich verletzt

Wetzlar (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Wetzlar von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Noch am Unfallort sei der 82-jährige Mann gestorben, teilte die Polizei in Gießen mit. Die 35 Jahre alte Fahrerin des Autos erlitt einen Schock. Der Ablauf des Unfalls am Morgen sollte noch geklärt werden, ein Sachverständiger wurde mit der Rekonstruktion beauftragt. Zudem hofft die Polizei auf die Aussage von Zeugen.