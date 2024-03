Fußgänger wird von Auto erfasst und tödlich verletzt

Kirchhain (dpa/lhe) - Ein Fußgänger ist in Kirchhain (Landkreis Marburg-Biedenkopf) von einem Autofahrer erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, sei der 56-Jährige am Samstagabend nach den Ermittlungen der Beamten in der Innenstadt von Kirchhain völlig unvermittelt auf die Straße getreten. Ein 28 Jahre alter Autofahrer habe nicht mehr bremsen können und den Mann mit seinem Wagen erfasst.