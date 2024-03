Drei Verletzte bei Verpuffung in Flörsheimer Wohnhaus

Flörsheim am Main (dpa/lhe) - Bei einer Verpuffung im Keller eines Wohnhauses in Flörsheim (Main-Taunus-Kreis) sind drei Männer verletzt worden. Ein 25-Jähriger kam am Dienstag mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik, sagte eine Sprecherin der Polizei. Bei Demontagearbeiten an alten Heizöltanks sei es zu der Verpuffung mit einer Stichflamme gekommen, sagte Stadtbrandinspektor Peer Eric Neugebauer. Neben dem 25-Jährigen erlitt auch ein 58-jähriger Mitarbeiter einer Firma Brandverletzungen.