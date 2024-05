15-Jähriger vermutlich bei Verpuffung schwer verletzt

Lollar (dpa/lhe) - Ein 15-Jähriger soll bei einer Verpuffung in Lollar schwer verletzt worden sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Jugendliche in der Nacht zum Freitag schwer verletzt nach Hause gekommen, kurz nachdem Zeugen einen lauten Knall gemeldet hatten. Hausbewohner alarmierten die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war der Junge aufgrund seiner Verletzungen nicht ansprechbar, sodass zunächst unklar blieb, wie er sich die Verbrennungen zugezogen hatte. Mit Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffel suchten die Beamten nach möglichen weiteren Verletzten. Sie fanden dabei auf einem Gartenstück bei Lollar einen beschädigten Wohnwagen, in dem es zuvor zur Verpuffung eines Gasgemisch gekommen sein soll. Die Polizei geht davon aus, dass der 15-Jährige sich darin befand, als es zu der Verpuffung kam. Hiernach begab er sich nach bisherigen Erkenntnissen offenbar auf den Heimweg. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde er in eine Spezialklinik gebracht, wo sich sein Zustand stabilisierte. Zum Hergang der Ereignisse konnte er nach Polizeiangaben bislang nicht befragt werden. Auch zu möglichen weiteren Verletzen gibt es bisher keine Hinweise. Die Polizei sucht nach Zeugen.