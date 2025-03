Radfahrer schwer verletzt - Polizei sucht nach Zeugen

Dautphetal (dpa/lhe) - Bei einem Fall ohne Fremdeinwirkung ist ein 77-jähriger Radfahrer am Samstagnachmittag in Dautphetal (Landkreis Marburg-Biedenkopf) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei der genaue Unfallhergang unklar - womöglich gibt es einen medizinischen Hintergrund. Der Radfahrer habe sich nach dem Unfall noch mit Zeugen unterhalten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sein Zustand verschlechterte sich laut Polizei so sehr, dass er nicht mehr zum Unfall befragt werden kann.