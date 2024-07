Radfahrer bei Unfall in Wald-Michelbach schwer verletzt

Zwei schwere Unfälle haben sich am Donnerstag und Freitag in Fürth und Wald-Michelbach ereignet. Gegen 22.45 Uhr fuhr ein 31 Jahre alter Mann auf der B38 durch Lörzenbach. Im Bereich einer abknickenden Vorfahrtsstraße verlor der Mann die Kontrolle über seinen schwarzen Audi A5 und kollidierte im Kurvenbereich mit einem entgegenkommenden Sattelzug.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Unfallverursacher vom Tatort, wurde jedoch später von der Polizei ermittelt. Der 31-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 45.000 Euro, der Audi erlitt Totalschaden. Die B38 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für circa drei Stunden gesperrt, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Fahrradfahrer stürzt schwer

Am Donnerstag gegen 10.20 Uhr ereignete sich in der Straße Wetzkeil auf Höhe der Hausnummer 44 in Wald-Michelbach ein Verkehrsunfall bei dem ein 44-jähriger Fahrradfahrer aus Wald-Michelbach auf bisher unbekannte Art und Weise zu Fall kam. Durch den Sturz wurde der Radfahrer schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Am Fahrrad entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 100 Euro. Unklar ist derzeit, ob ein weiterer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/94050 in Verbindung zu setzen.