Kaminbrand in Fürther Ortsteil Lörzenbach

Am Dienstagvormittag, 24. Dezember, wurden die Feuerwehrabteilungen Fahrenbach und Fürth zu einem Einsatz in Lörzenbach alarmiert: In einem Wohnhaus war es zu einem Kaminbrand gekommen, doch die Einsatzkräfte hatten die Lage schnell unter Kontrolle, „Alles hat gut geklappt“, sagt Gemeindebrandinspektor Dominik Bormuth. 20 Einsatzkräfte waren vor Ort, brachten den Bewohner, der unverletzt blieb, aus dem Haus, und holten einen Schornsteinfeger dazu, der die Arbeiten fachgerecht ausführte, die von der Feuerwehr begleitet wurden.