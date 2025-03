Fürth. Mehrere Einsätze hatten die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Fürth am Wochenende zu absolvieren. Die Abteilungen Weschnitz, Krumbach und Mitte wurden am Freitagabend gegen 19.15 Uhr mit dem Alarmstichwort „Feuer mittel – brennt Wohnung“ in den Ortsteil Weschnitz gerufen. In einem Einfamilienhaus war ein Wäschetrockner in Brand geraten.