Fürth: Kleintiergehege und Zaun in Flammen

Fürth. Die Freiwillige Feuerwehr in Fürth wurde am Mittwochnachmittag zu einem Brandeinsatz alarmiert. Gegen 15.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Kröckelbacher Straße beordert, wo eine Gartenlaube Feuer gefangen hatte. Vor Ort eingetroffen, stellten sie fest, dass auf dem betreffenden Grundstück Teile eines Kleintiergeheges sowie ein angrenzender Holzzaun brannten. „Eine Gartenlaube war glücklicherweise nicht betroffen“, schrieb die Feuerwehr auf ihrer Homepage.