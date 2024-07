Brand in Fürth: Knapp an einer Katastrophe vorbei

Nur um Haaresbreite ist Erlenbach am gestrigen Montag an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Bei einem Brand in einer sozialen Einrichtung für Kinder und Jugendliche in der Werner-Krauß-Straße im Fürther Ortsteil wurde am späten Montagnachmittag ein Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes ausgelöst (Wir haben darüber berichtet). Bei der sozialen Einrichtung handelt es sich um die „Horizont Kinder-, Jugend- und Familienhilfe GmbH“, eine Inobhutnahmestelle im Odenwald, in der Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7 und 17 Jahren, die nicht in ihren Herkunftsfamilien verbleiben können, betreut werden.