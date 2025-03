Jugendlicher schwer verletzt - Gab es eine Verpuffung?

Birkenfeld (dpa/lsw) - Anwohner hörten Knallgeräusche, später gibt es einen schwer verletzten Jugendlichen in Birkenfeld (Enzkreis). Wie die Polizei mitteilte, soll ein Jugendlicher von einer «Verpuffung» gesprochen haben. Viel mehr wissen die Ermittler nicht von dem Geschehen, das sich am Mittwochabend vor einer Woche zugetragen haben soll. Nur so viel: Es wird nach weiteren vier Jugendlichen gesucht. Und es gab schon häufiger Knallgeräusche in der Gegend. Die Ermittler hoffen auf Beobachtungen von Zeugen.