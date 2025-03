Verpuffung in Flüchtlingsunterkunft - ein Schwerverletzter

Leun (dpa/lhe) - Bei einer Verpuffung in einer Flüchtlingsunterkunft in Leun-Biskirchen (Lahn-Dill-Kreis) ist ein 42-jähriger Bewohner schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Donnerstagnachmittag eine Verpuffung in einem Wohnhaus gemeldet. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um eine Flüchtlingsunterkunft. Wie es zu der Explosion kommen konnte, war zunächst unklar.