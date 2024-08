Hanau (dpa/lhe) - In einem metallverarbeitenden Betrieb in Hanau ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr geht nach ersten Erkenntnissen von einer Verpuffung aus als Auslöser. Menschen wurden nicht verletzt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.