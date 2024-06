Sieben Arbeiter bei Verpuffung in Hanau verletzt

Hanau (dpa/lhe) - Bei einem Arbeitsunfall auf dem Firmengelände des Technologiekonzerns Heraeus in Hanau sind sieben Menschen verletzt worden. Drei von ihnen seien am Montag ins Krankenhaus gekommen, teilten die Polizei und Heraeus am Abend auf Anfrage mit. Demnach kam es zu einer Verpuffung. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, so die Polizei. Die Ursache des Unfalls werde von den zuständigen Stellen untersucht, hieß es von Heraeus. Es bestehe keine Gefahr für Mitarbeiter oder Anwohner. Genauere Informationen zu den Verletzten gab es zunächst nicht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.