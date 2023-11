Lkw mit Asbestplatten brennt auf A66

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Ein mit Asbestplatten beladener Lastwagen ist am Mittwochmorgen auf der A66 vollständig ausgebrannt. Die Asbestabfälle sind in einem Spezialcontainer transportiert worden, wie die Polizei mitteilte. Nach aktuellen Angaben der Feuerwehr bestand keine Gefahr, da nur Holzreste im Inneren geglimmt haben.