A66: Lkw kracht durch Betonwand und gegen Mittelschutzplanke

Gelnhausen (dpa/lhe) - Aufwendige Bergungsmaßnahmen nach einem Lastwagen-Unfall haben auf der Autobahn 66 bei Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein 34-Jähriger hatte dort am frühen Morgen die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren, der dann eine Betonwand durchbrach und in die Mittelschutzplanke prallte, wie die Polizei mitteilte. Dabei verletzte sich der Mann demnach leicht an der Hand. Wegen der Bergungsmaßnahmen blieb die A66 laut Polizei zeitweise voll gesperrt.