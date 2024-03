Mögliches Autorennen: Fahrzeug kracht in Stromkästen

Offenbach (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger hat in Offenbach die Kontrolle über sein Auto verloren und drei Stromkästen zerstört. Die Gründe blieben zunächst unklar, allerdings gelte es zu klären, ob vor dem Unfall am Dienstag ein verbotenes Autorennen stattgefunden habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.