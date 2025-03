Dossenheim: Porsche-Fahrer kommt auf A5-Auffahrt ins Schleudern und verletzt sich leicht

Dossenheim. Bei einem Unfall auf der A5-Auffahrt bei Dossenheim hat sich ein Porsche-Fahrer leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte der 45-Jährige am Samstagabend auf die A5 in Richtung Frankfurt auffahren. In der Auffahrt beschleunigte er jedoch zu früh, geriet mit seinem Porsche ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke.