Dossenheim: Auto überschlägt sich auf A5 - 26-jähriger Fahrer unter Alkoholeinfluss

Dossenheim. Ein 26-Jähriger hat sich mit seinem Pkw in der A5-Ausfahrt (Anschlussstelle Dossenheim) am Freitagabend überschlagen. Laut Polizei soll er wohl zu schnell in die Autobahnausfahrt gefahren sein. Dabei berührte er die Leitplanke und das Fahrzeug überschlug sich. Überhöhte Geschwindigkeit war jedoch nicht die einzige Unfallursache: Wie sich später herausstellte, war der 26-Jährige betrunken am Steuer. Er blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme der Polizei musste die Ausfahrt gesperrt werden. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (heh)