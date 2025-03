Mannheim: Auto überschlägt sich - Fahrer betrunken am Steuer

Mannheim. Ein betrunkener 58-Jähriger hat sich bei einem Verkehrsunfall in Mannheim mit seinem Nissan überschlagen. Wie die Polizei berichtet, war er in den frühen Morgenstunden am Sonntag allein an dem Unfall beteiligt. Der 58-Jährige soll auf der Stotzstraße mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Nissan überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen. Ersten Ermittlungen zufolge stieg der Mann eigenständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug aus und wollte anschließend zu Fuß fliehen. Durch Hinweise eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den Unfallverursacher einer Kontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Zudem war der 58-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Der Sachschaden am Nissan beläuft sich auf knapp 30.000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Unfallverursacher muss sich nun neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis für ein Trunkenheitsdelikt verantworten. (heh)