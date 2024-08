Auto überschlägt sich - Fahrer betrunken und auf Drogen

Zeugen meldeten der Polizei demnach, dass der Mann zunächst von der Unfallstelle in Richtung einer Brücke davongelaufen sei. Daraufhin traf die Polizei den Mann schwer verletzt an. Er kam mit Verdacht auf eine Lungenquetschung in eine Klinik. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,1 Promille. Ein Drogentest verlief ebenfalls positiv auf Amphetamin. Zudem habe er keine Fahrerlaubnis gehabt. Die Beamten schätzten den Schaden auf etwa 35.000 Euro.