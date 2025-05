Sportwagenfahrer verliert mit 200 km/h die Kontrolle

Leutkirch (dpa/lsw) - Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde soll ein Mann mit seinem Sportwagen über die Autobahn 96 in Richtung Memmingen gerast sein und einen Unfall verursacht haben. Die beiden Insassen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach habe der 36-jährige Fahrer am Sonntagabend in einer Kurve bei Leutkirch (Kreis Ravensburg) die Kontrolle über seinen Wagen verloren.