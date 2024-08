Kontrolle über Sportwagen verloren - Mann schwer verletzt

Hanau (dpa/lhe) - Der Fahrer eines Sportwagens ist bei einem Unfall in Hanau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 54-Jährige in der Nacht nach ersten Erkenntnissen gegen ein Uhr in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über seinen Wagen. Daraufhin sei er gegen zwei parkende Fahrzeuge gefahren. Der Mann wurde laut Polizei aus dem Auto geschleudert und war zunächst orientierungslos. Ein Zeuge habe schließlich gegen vier Uhr die Polizei alarmiert, die fand den Fahrer schließlich. Der Sachschaden wird auf etwa 105.000 Euro geschätzt.