Mannheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Mannheim. Ein stark alkoholisierter Cupra-Fahrer hat am Samstagabend in der Mannheimer Innenstadt einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der 40-Jährige gegen kurz nach 20 Uhr in der Straße zwischen L 4 und M 4a unterwegs. Als er auf die Bismarckstraße abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Auto und krachte in zwei geparkte Fahrzeuge.